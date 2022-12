Prezidentská anketa: Do jaké země byste vyrazili s podnikateli? | E15.cz

Dnešní otázka: Končící prezident byl známý svými podnikatelskými cestami do Číny. Kam byste vyrazil/a s podnikateli vy? Vyjmenujte pět až deset firem, jejichž zástupce byste vzal/a s sebou.

Petr Pavel

Vyrazil bych tam, kde kde jsou pro naše hospodářství zajímavé obchodní a investiční příležitosti. Miloš Zeman ekonomickou diplomacií podporoval hlavně velké firmy nebo ty, které mu vycházely vstříc. Já bych chtěl, aby se misí účastnily podniky, které mají potenciál, včetně těch středních, malých nebo startupů. Co se týče Číny, tam se s prezidentem Zemanem hodně rozcházím.

Podobně jako jsem už v roce 2012 varoval před Ruskem jako potenciální hrozbou, tak jsem už od roku 2015, kdy jsem nastoupil do NATO, varoval před Čínou jako velkou bezpečnostní výzvou a do budoucna možná i hrozbou.

Danuše Nerudová

Ráda bych našim firmám otevírala zavřené dveře. Na zahraniční cesty bych brala zástupce tradičních velkých firem (Škoda Auto, ČEZ, Avast a další), ale prostor bych ráda dala i novým jednorožcům (startupům, jejichž hodnota přesáhla jednu miliardu dolarů), startupům i začínajícím firmám, které již ve svém oboru dosáhly na zajímavé výsledky.

Za zajímavé považuji úspěchy Productboardu nebo Zásilkovny. V poslední době mě zaujala i úspěšná cesta Jana Bednáře a jeho firmy Shipmonk. Vyrazila bych tam, kde můžeme nejvíc oslovit naší přidanou hodnotou, ne tam, kde jen chtějí využít naše zdroje a ukrást know-how.

Pavel Fischer

Zájem podnikatelů o účast na misích do zahraničí je dnes obrovský, mluvím z vlastní zkušenosti. Způsobila to pandemie Covidu a omezení možností jednat v zahraničí. Ten zájem je dnes doslova o všechny kontinenty. Proto bych jednal o prioritách s vládou a se Svazem průmyslu a dopravy a dalšími. A seznam firem? To bude záviset na jejich prioritách, protože firmy mají své vlastní zájmy a není na mě, abych o jejich prioritách rozhodoval já.

Oslovil bych jednak velké firmy z letectví nebo vesmírného průmyslu nebo nanotechnologií, kde jsme skutečnou velmocí. A pak bych oslovil i malé firmy, které mají velmi vysokou přidanou hodnotu - jako Satturn v Holešově nebo SOMA v Lanškrouně a další, které jsem nedávno na svých cestách po republice navštěvoval.

Marek Hilšer

Ekonomická diplomacie je běžnou součástí zahraniční politiky. Dobré - tedy oboustranně výhodné obchody - však můžete dělat jen se zeměmi, kde se ctí pravidla, zásady právního státu a lidská práva. Dělat obchody se zeměmi, kde se používá otrocká nebo dětská práce a kde se nedodržují ani místní zákony je nejen nemravné, ale především riskantní a krátkozraké. To, že „neměníme hodnoty za groše,” není idealismus, ale pragmatický přístup. Takové obchody nejsou v zájmu České republiky.

Pokud jde o vedení podnikatelských misí, to je v první řadě úkol ministra průmyslu a obchodu, ale já bych se této role nezříkal. Zaměřil bych se na oblasti důležité pro rozvoj znalostní ekonomiky, například na informační a komunikačních technologie nebo nízkoemisní energetiku. V tomto směru je naším klíčovým partnerem Německo a další země EU, Spojené státy, Izrael, Japonsko nebo země jihovýchodní Asie, například Tchaj-wan.

Firmy jmenovat nebudu, přístup do “prezidentských” podnikatelských misí by neměl být výrazem nějaké libovůle prezidenta. Umím si představit nějakou formu otevřené soutěže, ze které by vzešli účastníci s nejlepším potenciálem této příležitosti využít, včetně nových společností a start-upů.

Josef Středula

Podporoval bych prosazování českých firem v zemích, kde je pravděpodobné, že jejich přidaná hodnota bude náležitě oceněna. Ekonomická diplomacie se nevede jen na základě preferencí hlavy státu.

Tomáš Zima

Především bych se snažil spolu s vládou, podnikateli a jejich organizacemi domluvit na strategii ekonomické diplomacie České republiky. Ta nesmí odpovídat zájmům jednotlivce či jednoho oboru, ale celku. Jednalo by se o země, kde jsme tradičními exportéry a kde je potenciál pro český průmysl.

Karel Diviš

Jsem silným zastáncem výrazné modernizace státu, IT technologií a obranyschopnosti země, proto bych vyrazil například do USA, Izraele a sousedního Německa. Konkrétní firmy zatím jmenovat nebudu, ale sektory bych diverzifikoval. Jednalo by se o firmy z IT, průmyslu, zdravotnictví, vzdělávaní či vědy a výzkumu, šlo by o pestrou podnikatelskou delegaci napříč mnoha obory.