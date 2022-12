Prezidentská anketa: Měly by se zvyšovat daně? | E15.cz

Dnešní otázka: Měly by se zvyšovat daně? Komu?

Petr Pavel

Vláda by měla v první řadě hledat úspory na výdajové straně rozpočtu a teprve po jejich vyčerpání začít hledat nové zdroje na příjmové straně. Spořit se jí ale zatím moc nedaří, a to i kvůli mimořádným výdajům, které souvisí s válkou na Ukrajině. S ohledem na velikost schodku státního rozpočtu si myslím, že vláda nakonec bude muset do systému daní sáhnout. Prvním krokem by mělo být zjednodušení daňového systému, protože odborníci se shodují, že čím jednodušší systém, tím dochází k méně únikům. Pokud bychom například uplatňovali pouze dvě sazby daně z přidané hodnoty místo tří, tak by se podle odhadů vybralo až o 80 miliard korun ročně víc. A když by mělo přijít na zvyšování daní, mělo by se to týkat těch, které nejméně ovlivňují ekonomickou aktivitu, například spotřební daně nebo daně z majetku, která je u nás jedna z nejnižších v Evropě.

Danuše Nerudová

Hospodářská politika země není v gesci prezidenta, ale vlády. Úkolem prezidenta je však upozorňovat, pokud k ní vláda přistupuje neodpovědně a nebere ohled na kvalitu života budoucích generací. V otázce zvyšování daní zatím vnímám, že jsme neudělali krok jedna: nepodívali se na výdaje státu a neověřili, zda stát utrácí veřejné peníze efektivně. Zvýšit příjmy z daní musí být vždy až následující řešení. Nyní je tedy místo zvyšování daní třeba provést revizi agend, které stát vykonává, a na základě toho odstranit resortismus a zaměřit se na výdajové strany rozpočtu.

Pavel Fischer

Náš daňový systém potřebuje důkladnou reformu. Jde tu o systémový přístup, který vyžaduje, abychom pro vyjednaný kompromis měli silnou politickou shodu mezi vládou a opozicí. S tím prezident může pomoci. Zatím není na stole nic. Je ale nejvyšší čas pracovat na tom, aby výdaje rozpočtu byly v rovnováze s příjmy, jinak se budeme dále zadlužovat. Výše našich dlouhodobých deficitů by mohla nakonec omezit naši suverenitu. Protože začít rozhodovat by o nás mohli ti, co nám peníze půjčili. A komu zvyšovat daně? Začal bych u korporátní daně a u jejich nezbytné harmonizace v rámci EU, jinak firmy budou unikat z placení daní. Zdanit je třeba i bohaté - ti měli v naší zemi doslova daňové prázdniny, které trvají až příliš dlouho. Daně jsou výrazem solidarity. A solidaritu dnes potřebujeme posilovat a to dřív než se lidé zradikalizují. Kdybychom s tím nedělali nic, chudoba by mohla výrazně oslabit soudržnost společnosti a ve výsledku oslabit i demokracii v naší společnosti.

Marek Hilšer

Hospodaření státu je v dlouhodobém deficitu. Z velké části kvůli trestuhodné nehospodárnosti předchozích vlád a částečně kvůli současné krizi. Česká republika tedy musí dlouhodobě snižovat státní výdaje a navyšovat příjmy státního rozpočtu. Jiná možnost není. Já jsem kritizoval zrušení výpočtu daně ze superhrubé mzdy a pořád si myslím, že je možné se k němu vrátit. Progresivita daně z příjmu je už nastavena, to je v principu správně - zda s ní dále pracovat, to není otázka pro prezidenta.

Dále je možné například zdanit kapitálové zisky za tříletým horizontem a nastavit férově daň z nemovitosti tak, aby se odvíjela od komerční hodnoty nemovitostí. Jsem zásadně proti většímu zdanění práce a zvýšení odvodů za sociální pojištění, které zatěžuje byznys. Rezervu máme pochopitelně v úsporách.

Stát by měl nabídnout občanům dohodu: za každou korunu navíc, kterou budu muset vybrat, korunu ušetřím na výdajích, tedy: nebudu po vás - občanech chtít nic, co bych sám jako stát nedokázal ušetřit.

Josef Středula

Vážný problém deficitu veřejných financí způsobilo zrušení superhrubé mzdy. Co hůř, systémový zásah zůstal bez adekvátního řešení, to je třeba kvůli velkým ztrátám rozpočtu napravit.

Tomáš Zima

V době krize by měla být solidarita samozřejmostí. Není v zájmu bohatších spoluobčanů zde vytvořit masy chudých lidí. Debata na toto téma je na místě.