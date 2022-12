ANKETA: Jak lépe využít pozici první dámy nebo muže? Ptáme se prezidentských kandidátů | E15.cz

Dnešní otázka: Role první dámy/muže není v Česku příliš definovaná. Jak by se dala pozice lépe využít?

Petr Pavel

Rozhodně aktivně. Manželka prezidenta může svůj neformální vliv a autoritu využívat, aby upozorňovala na důležitá společenská témata, kterým nevěnujeme dostatek pozornosti nebo je lidé vnímají jako tabu. V Česku, kde například stále převládají velké nerovnosti v postavení žen a mužů, je důležité mít ve vyšších společenských a politických pozicích osobnosti, které budou tuto diskuzi otevírat, a pozice první dámy takovou příležitost nabízí.

Danuše Nerudová

Můj muž by chtěl případnou roli vykonávat aktivněji než současná první dáma. Rád by se věnoval charitě. Jako respektovaný a úspěšný advokát by se soustředil například větší popularizaci činnosti právních poraden zdarma a možnosti právní pomoci.

Zároveň jako děti rodičů v důchodovém věku si uvědomujeme, jak složité to někteří senioři u nás v některých věcech mají. To je důvod, proč by se chtěl věnovat také kvalitě života seniorů.

Samozřejmě by se účastnil všech povinností souvisejících například se zahraničními cestami a oslavami státních svátků.

Pavel Fischer

První dáma má zvláštní úlohu. Může podporovat neziskové organizace, občanské iniciativy, vyzdvihovat zajímavé příklady, které mohou inspirovat ostatní. Mezi prvními dámami tuto roli mimořádně zastávala například paní Olga Havlová.

Marek Hilšer

Jsem příznivcem zcivilnění úřadu prezidenta. Nevidím důvod, aby se životní partner či partnerka hlavy státu vzdával nebo vzdávala na pět let zcela své profese s jedinou výjimkou a tou je podezření z možného střetu zájmů.

Moje žena Monika je lékařkou záchranné služby, nepředpokládám tedy, že by taková situace mohla v jejím případě nastat. Pozice „první dámy“ by se tedy dala využít například k tomu, abychom se trochu posunuli ve svých představách o rolích mužů a žen ve společnosti. Předpokládám, že by má žena bez problémů plnila protokolární povinnosti, a přitom nadále zůstala v kontaktu se svou profesí. Myslím, že by v tomto směru mohla být inspirací.

Josef Středula

Moje manželka má s pomocí lidem pracovní zkušenosti, jejich využití při charitativní činnosti se přímo nabízí. Rád bych ji ale zapojil i do připravovaného projektu Regionálních prezidentských kanceláří, má zlepšit přístup lidí v regionech k hlavě státu.

Tomáš Zima

Především není partnerka či partner hlavy státu přívěšek pro okrasu. Nemluvil bych tedy o nějakém využívání. Ale dva dokážou víc než jeden, takže je ideální, když se podporují a doplňují. Neformální autorita i prezidentské partnerky či partnera umožňuje získat pozornost veřejnosti pro záměry či problémy, na které třeba není tak vidět, jako je problematika duševního zdraví dětí a její prevence, dostupnost předškolní péče a výchovy a podpora rodin v péči o seniory v domácím prostředí. Záleží na každém páru, jak rozdělí rodinné a pracovní povinnosti.

Jaroslav Bašta

Role první dámy není vlastně v Česku vůbec definovaná a ani nevím, proč by měla. Ubezpečuji vás, že moje paní je vzdělanou, skromnou a pracovitou ženou, a že když bude potřeba, bude mne bez toho, aby se mi pletla do práce, kvalitně a důstojně reprezentovat.

Karel Diviš

Přál bych si, aby první dáma byla více vidět, podobně jako je to ve světě dobrým zvykem. Měla by se věnovat charitativní a nadační pomoci, ale také konkrétním tématům, jako jsou nespravedlivé exekuce, násilí ve společnosti, a osvětě dalších důležitých témat.