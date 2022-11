Prezidentská anketa: Je česká společnost polarizovaná? | Volby 23 | E15.cz

Dnešní otázka: Je podle vás česká společnost polarizovaná? Co ji rozděluje? Co jsou její největší problémy?

Petr Pavel

Poslední tři roky cestuji po Česku, setkávám se s občany a diskutuji o jejich problémech. Cítím z nich, že společnost je silně polarizovaná, protože lidé mají obavy z toho, co přijde a mají pocit, že jim s jejich problémy nikdo nepomáhá. Čelíme zdražování, chudobě, válce jen pár set kilometrů od nás, ale od politiků, kteří by nám měli vládnout, místo řešení mnohdy přichází jen větší chaos a nejistota.

A z toho těží populisté, kteří nabízí na složité problémy jednoduchá hesla, která sice zní líbivě, ale k řešení nevedou. A právě populismus společnost ještě více polarizuje a mezi lidi vráží klín.

Danuše Nerudová

Chci naši zemi probudit ze spánku a soustředit se na budoucnost nás všech. Českou společnost rozdělují už dlouhé roky někteří politici a jimi vytvořený strach, kterým nahrazují svou nedostatečnou vizi a řešení skutečných problémů.

Ráda bych v naší společnosti aktivním řešením současných krizí i budoucích výzev vytvářela rovné šance a snižovala rozdíly, které zde přetrvávají.

Za zásadní problémy naší společnosti vnímám především současnou ekonomickou a energetickou krizi, nenaplněný potenciál, chybějící reformy i roky přehlížené problémy, které zásadně ovlivňují kvalitu života v naší zemi.

Pavel Fischer

Ano, polarizace dopadá na všechny demokratické společnosti světa a pozorujeme ji také u nás. Rozděluje nás chudoba, nedostatek životních šancí a příležitostí nebo obavy z budoucnosti, které svazují ty nejzranitelnější. A největší problém? Naše neschopnost připravit dlouhodobou strategii pro budoucnost, ať už v oblasti sociálních reforem nebo hospodářských. Sem samozřejmě patří problémy energetiky, což jako hospodářská mocnost Evropy pocítíme obzvlášť silně, pokud je včas nevyřešíme.

Marek Hilšer

Polarizace nebo spíše fragmentarizace společností souvisí s digitální revolucí a fungováním sociálních sítí. Život v názorových bublinách snižuje schopnost tolerovat odlišné názory. To celé zhoršuje ekonomický model médií, který navádí ke zkratkovitosti a postihuje druhotně veřejnou debatu a politické rozhodování. To je rozšířený jev, kterému čelí nejen Česko.

Česká společnost však navíc trpí odcizením politiky, kterou si z velké části privatizovaly mocensko-ekonomické skupiny na úkor občanů. Ty navíc ovládají část médií. Roztříštěná společnost je náchylná k manipulaci, což je možné zneužít v politických kampaních a také se to děje. Řešením je kultivace informačního prostoru, posílení role veřejnoprávních médií a solidních médií vůbec, potírání zdrojů dezinformací, masivní osvěta a vzdělávání pro informační gramotnost a schopnost vést věcnou diskusi. A samozřejmě regulace financování a přípustných prostředků politických kampaní, pro což již existují ve světě užitečné příklady.

Josef Středula

V České republice existuje lidé a síly, kteří se snaží český národ rozdělit. Mě jsou takové snahy bytostně nepříjemné, protože se naopak celý svůj život snažím lidi spojovat a hledat řešení. Situace je o to vážnější, protože v tento okamžik jsme se nezaviněně ocitli v krizi hned za tří důvodů. Po desítkách let je v Evropě válka, a to jen několik set kilometrů od našich hranic. Prožíváme kvůli tomu energetickou krizi, která se prolíná do ekonomické krize. Jsem přesvědčen, že jen společně dokážeme tyto krize překonat. Proto jsem přesvědčen, že by měl budoucí prezident lidi spojovat, ne je rozdělovat.

Tomáš Zima

Každé lidské společenství je plné různých názorů. Problém je, když zmizí ochota se dohodnout. V naší politice mi chybí vědomí společného cíle, chcete-li národního zájmu. Chybí zde odvaha a vůle prosazovat to, co máme společné, co je víc než osobní, stranický či ekonomický prospěch. Politici nehledají cesty k lidem odlišných názorů, vytváří klany nesmiřitelných.

Přeji si společnost bez extrémů. Současný způsob vedení veřejné debaty extrémům napomáhá. To chci změnit. Největším problémem politického vedení země je neschopnost dohody na věcech, které nás spojují. Samozřejmě, že praktickými problémy dnešní doby České republiky je propojení bezpečnostní, ekonomické a energetické krize. Dlouhodobým řešením je společná práce na modernizaci státní správy, infrastruktury, vzdělávání a ekonomiky jako takové.

Jaroslav Bašta

Česká společnost polarizovaná je. Asi nejvíce za posledních třicet let. Rozděluje ji především otevřeně konfrontační politika současné vlády vůči nezanedbatelné části vlastních občanů a neutěšená ekonomická situace způsobená enormními náklady na energie a vysokou inflací. Situaci záměrně i nezáměrně zhoršují média hlavního proudu např. adorací provládních demonstrací a naopak démonizací a urážkami demonstrantů protivládních. Negativně působí i pohrůžky cenzurou, výzvy k udávání občanů majících jiný názor. Tohle nemůže dobře dopadnout.