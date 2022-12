Prezidentská anketa: Podle čeho byste udělovali milosti a co plošná amnestie? | E15.cz

Dnešní otázka: Podle jakých kritérií byste uděloval/a milosti? Zvážil/a byste plošnou amnestii?

Petr Pavel

Milosti bych uděloval pouze v individuálních případech, například z humanitárních důvodů či kdyby došlo k justičnímu omylu. Rozhodně to ale nevidím jako nástroj, který staví prezidenta nad soudy. V plošné amnestii smysl nevidím.

Danuše Nerudová

Milost, případně abolici, vnímám jako pojistku proti systémovému selhání nebo zmírnění postihu ve zcela výjimečných případech těžko předvídatelných zákonem. Vždy bych milost řádně odůvodnila a představila veřejnosti a nikdy bych ji nezneužila pro své známé. To je facka spravedlnosti a všem slušným lidem. Plošnou amnestii bych nevyhlásila. Nevidím pro ni žádný důvod.

Pavel Fischer

Každá milost vyžaduje od hlavy státu exkluzivní pozornost, jinak milost nelze odpovědně udělit. A u plošné amnestie nic neplánuji, to by nebylo odpovědné. Vyžadovalo by to těsnou koordinaci s vládou a projednat vše s ministrem spravedlnosti a s vládou, což udělám až po zvolení.

Marek Hilšer

Nejsem příznivcem amnestií a nevidím k amnestii aktuálně žádný důvod. Plošnou amnestii bych tedy neudělil.

V této souvislosti bych rád zmínil garanci beztrestnosti formou abolice, kterou udělil prezident s kontrasignací premiéra dobrovolníkům, kteří se rozhodli přihlásit ke službě v ukrajinské armádě po ruské agresi. To bylo správné rozhodnutí.

Milosti jsou institutem trestního práva, o kterém samostatně rozhoduje prezident republiky. Ministerstvo spravedlnosti žádosti o milosti postupuje hlavě státu při splnění podmínek, že žadatel trpí závažnou chorobou nebo nevyléčitelnou chorobou bezprostředně ohrožující život. Tento způsob udělování milostí považuji za správný. Kromě zdravotních důvodů považuji za relevantní také důvody humanitární.

Josef Středula

Milost je výjimečný nástroj, který je zároveň pojistkou. Klíčové pro její udělení by měly být humanitární důvody, například pokud je někdo v situaci, že už dlouho žít nebude. V takovém případě může být lépe, pokud by mohl dožít mezi blízkými, a ne ve vězeňském zařízení. V každém případě by při udělení milosti měla být velmi těsná spolupráce s ministrem spravedlnosti a premiérem. Pro vyhlášení plošné amnestie v současné době nevidím důvod.

Tomáš Zima

Milost je zcela výjimečná pravomoc prezidenta. Rozhodující kritéria jsou zdravotní, sociální či čistě lidská. O plošné amnestii neuvažuji.

Jaroslav Bašta

Bohužel vím, co je být ve vězení. Ale o plošné amnestii bych ani neuvažoval. Na druhou stranu se domnívám, že je namístě po důsledném zvážení všech okolností – například u nemocných, starých lidí, u neúmyslných trestných činů a podobně milost udělit. Apeloval bych ale nejvíc na změnu trestního řádu, anebo na větší využívání alternativních trestů například za neúmyslné trestné činy, činy z nedbalosti atd. Mám za to, že chybující člověk, ač soudně trestaný, nemusí jen tak sedět v cele s tím, že o něj stát komplexně za peníze daňových poplatníků pečuje… ať pracuje!

Karel Diviš

Jen naprosto ve výjimečných individuálních případech. Plošné amnestie neplánuji.