Práce na DPČ 2023: Výpočet, počet hodin, odvody, rozdíly s DPP | E15.cz

Máte pravidelnou vedlejší činnost v rozsahu do 20 hodin týdně a měli byste ji rádi i dobře zasmluvněnou? Pak vás jistě budou zajímat podrobnosti k dohodě o pracovní činnosti. Často ji využívají třeba studenti, důchodci nebo maminky na rodičovské. Čím se liší od dohody o provedení práce? Jak se počítá a co by měla obsahovat smlouva?